Esposo e pai da policial militar que matou a irmã em posto de gasolina, em São GonçaloSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 02/07/2022 17:12

Rio - Demonstrando arrependimento, a policial militar Rhaillayne Oliveira de Mello, acusada de matar a tiros a irmã Rhayana, de 23 anos , em São Gonçalo, disse em depoimento, aos gritos, que gostaria de ter a irmã de volta: "Quero minha irmã de volta". Ela presta depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, desde o início da tarde deste sábado. Rhaillayne, lotada no 7º BPM (São Gonçalo), recebeu voz de prisão do próprio marido, o também PM Leonardo de Paiva Barbosa, logo após o crime. Ela vai responder por homicídio.

Familiares da policial e da vítima aguardam o fim do depoimento no pátio da DHNSG. Agentes da Corregedoria da PM também acompanham as diligências na especializada através da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (4ªDPJM). A família preferiu não falar com à imprensa.

O crime

Testemunhas contaram que a PM disparou diversas vezes contra a irmã. As duas vinham discutindo de outro bar e entraram em um banheiro do posto, onde a briga continuou, até que Rhaillayne atirou contra a vítima. O crime aconteceu na manhã deste sábado, no bairro Camarão, em São Gonçalo.

O local onde o crime aconteceu é conhecido como "posto da I9", e é popular por reunir diversas pessoas para beber e com carros de som durante o fim de semana. Os grupos costumam chegar à noite e a movimentação se estende durante toda a madrugada, com música alta. A região também é conhecida por ter vários bares.