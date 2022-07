Construção do novo mercado foi iniciada no último sábado (02) - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 04/07/2022 13:09

Rio - A Prefeitura deu início à construção do mais novo mercado rural de Guaratiba, na Zona Oeste. O empreendimento era demanda antiga dos produtores locais, que agora vão poder contar com um novo e moderno espaço para comercializar os mais diferentes tipos de espécies de plantas e produtos agrícolas da região.

A Coordenadoria Executiva de Diálogos Setoriais (CEDI), da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública, coordenou o projeto de construção do Mercado Municipal de Guaratiba, que será erguido em um terreno de 5.4 mil m² na Avenida das Américas. Produtores de outros bairros, como Campo Grande, Bangu, Mendanha, Santíssimo, Vargem Grande e Santa Cruz também terão um espaço dedicado para comercializar diretamente ao consumidor os seus produtos.



O local será preparado com sistema de drenagem e irrigação para os seus 20 boxes, além de duas grandes cisternas (uma de 15.000 litros e outro reservatório de 20.000 litros). Toda a estrutura será metálica, com cobertura em lona e fechamento em tela agrícola. Também serão construídos banheiros públicos para os visitantes e vestiários para os funcionários.

Localizado na saída do túnel da Grota Funda, em Guaratiba, o mercado ainda vai contar com estacionamento com praça de alimentação para foodtrucks e bicicletário. Com os serviços orçados em R$ 1,2 milhão, o prazo de conclusão das obras é de cinco meses.



“Precisamos incentivar mais a produção agrícola na nossa cidade. A produção mais expressiva se concentra na Zona Oeste, por isso é importante criar um mercado onde é possível apoiar a venda desses alimentos é dar um local digno tanto para o produtor, quanto para o consumidor. É através de uma emenda parlamentar do deputado federal, Marcelo Calero, que vamos tirar esse projeto do papel”, afirma Armed Nemr, coordenador executivo da CEDI.



Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem 1,7 % da sua área total, o que representa 20 km2 distribuídos só pela Zona Oeste. Cerca de mil estabelecimentos rurais produzem aipim, cana-de-açúcar, coco, banana, maracujá, abacate, caqui, entre outros alimentos na região.



“O Mercado Municipal de Guaratiba vai virar mais um ponto de visitação para as famílias cariocas. Esse é um projeto que incentiva a economia, o turismo na Zona Oeste e ampara o produtor rural. O papel da CEDI é estimular o desenvolvimento econômico através da geração de emprego, do comércio e da prestação de serviços”, acrescenta Armed.