Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) no Centro do Rio - Reprodução

Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) no Centro do RioReprodução

Publicado 04/07/2022 19:49

Rio - Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) prenderam, nesta segunda-feira (4), um homem sem a identificação revelada por armazenar imagens e vídeos de pornografia infantojuvenil em seu computador. Ele foi encontrado no bairro de Irajá, na Zona Norte do Rio, após ação integrada de inteligência.

Os agentes chegaram até o suspeito após uma investigação relacionada a uma organização criminosa internacional que envia e recebe material de pedofilia por meio da internet. A Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI) da Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, recebeu informação sobre um usuário que compartilhava o conteúdo de abuso sexual infantil em um chat de bate-papo.

Ainda no dia 1º de abril, o Gabinete do Xerife do Condado de Leon (LCSO) e a Agência de Investigações Interna, localizada em Tallahassee, na Flórida, nos Estados Unidos, iniciaram uma investigação conjunta para combater a pornografia infantil após receber um relatório sobre um usuário que compartilhava o conteúdo.

De acordo com a Polícia Civil, um cidadão americano foi identificado por publicar os arquivos de vídeo. Ele criou uma conta online e utilizava salas de bate-papo para compartilhar e trocar material com outros usuários. Três pessoas que, supostamente, moram no Brasil fizeram upload e compartilharam os arquivos foram identificadas. Uma delas é o preso na ação da equipe da Dcav nesta segunda-feira.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram diversos vídeos e fotografias de sexo explícito com crianças e adolescentes no computador do homem. Ele confessou ter baixado os arquivos e foi preso e flagrante pelos policiais.