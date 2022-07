Estrada da Covanca - Google Maps

Publicado 04/07/2022 18:16 | Atualizado 04/07/2022 18:23

Rio - Uma troca de tiros assustou moradores do Morro da Covanca, no Tanque, Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (4). De acordo com a Plataforma Onde Tem Tiroteio, os primeiros disparos foram ouvidos por volta das 16h.

Nas redes sociais, perfis usados por moradores da região alertavam quem voltava do trabalho para a comunidade para o risco: "Atenção aí moradora da Covanca. Tiros ouvidos no momento. Vamos tomar cuidado aí", compartilhou um perfil no Twitter.