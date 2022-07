Criminosos foram encontrados devido informações repassadas pelo Disque Denúncia - Divulgação

Publicado 04/07/2022 22:22

Rio - Agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) prenderam, na última quinta-feira (30), com informações do Disque Denúncia, três traficantes durante uma operação nas comunidades do Dendê, Guarabú, Bancários, Praia Da Rosa, Querosene, Parque Royal e Boogie Woogie. Um dos presos é segurança do traficante Mario Henrique Paranhos de Oliveira, vulgo “Neves”, um dos chefes do tráfico do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.



A ação visava buscar informações sobre o motorista de aplicativo, Thiago Gomes dos Santos, desaparecido desde o dia 19 do mês passado, enquanto realizava uma viagem no Complexo do Dendê. Segundo relatos de moradores, traficantes pertencentes à facção criminosa comandada por Marcos Vinícius dos Santos, mais conhecido como "Chapola", estariam envolvidos no desparecimento do motorista.



Segundo a PM, além de encontrar informações do motorista, a operação tinha como objetivo reestabelecer a ordem e paz social, desarticulação e enfraquecimento dos criminosos locais, apreensão dos armamentos usados pelos traficantes locais, recolocação de barricadas. Além disso, por informações repassadas ao Disque Denúncia, a ação visava identificar a expansão territorial nos bairros e a prisão dos principais líderes daquelas localidades.



Durante a ação, foram apresentadas duas ocorrências. Na primeira, realizada na comunidade Boogie Woogie, um traficante foi preso em posse de uma pistola 9mm. Na segunda, devido uma denúncia sobre criminosos escondidos em um terreno, os policiais encontraram três traficantes que, ao perceberem a chegada da viatura, atiraram contra os PMs, iniciando-se um confronto seguido de uma tentativa de fuga dos criminosos.



Após estabilização do terreno, dois integrantes do grupo foram presos. Allan Nascimento da Lima, de 42 anos, conhecido como "Alanzinho" e Leonardo Santos de Freitas, conhecido como "Magrinho", de 39, foram presos em flagrante. Com os presos foram apreendidos duas pistolas, duas granadas e um rádio portátil. Leonardo, considerado o segurança pessoal do traficante “Neves”, foi atingido por uma bala, e, foi encaminhado para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador.



Ligados a facção Terceiro Comando Puro (TCP), Neves, está na condição de Evadido do Sistema Penitenciário, desde 2017. Contra ele contra um mandado de prisão. Já contra o traficante Chapola, constam três Mandados de Prisão, pelos crimes de Tráfico de Drogas, Roubo Majorado, Homicídio Simples/Crime Tentado, Porte ilegal de Arma de Fogo. Chefes do tráfico do Morro do Dendê, eles são considerados foragidos da Justiça.



A ação também resultou na recuperação de duas motos e três carros. Os presos e material apreendido foram levados para 37ª DP (Ilha do Governador) onde foram tomadas todas as medidas cabíveis sobre o caso.