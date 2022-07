Traficantes do Morro do Dezoito cobram taxas por serviços a condomínio que fica a 1,5 km da comunidade - REPRODUÇÃO TWITTER

Rio - Sob a ameaça de ter a portaria metralhada, moradores de um condomínio no bairro da Piedade, na Zona Norte da cidade, dizem que estão sendo coagidos por traficantes por traficantes do Morro do Dezoito, que cobram taxas e exigem a contratação de serviços indicados pelos criminosos. As informações são do RJTV, da TV Globo.



O prédio residencial fica a 1,5 km do Morro do Dezoito e muitos moradores financiaram os imóveis em até 35 anos para fugir da violência na comunidade.

"Tem muita gente, assim, muito humilde, mesmo, que conseguiu a casa própria com muito esforço. A gente está morando num condomínio justamente pra ter um pouco mais segurança. Então, a partir do momento que o estado não nos proporciona um mínimo de dignidade, que é ter segurança, isso frustra um pouco", disse um morador à TV Globo.

De acordo com os relatos, os traficantes cobram taxas de segurança e obrigam a contratação de serviços de TV a cabo e Internet fornecidos por eles. O valor da cobrança seria de R$ 70.

A Polícia Militar informou que, junto com policiais do programa Bairro Presente, fez uma reunião com moradores do condomínio. Eles foram orientados a não realizar pagamentos indevidos e a procurar a delegacia para fazer o registro de ocorrência. A PM disse ainda que o policiamento no entorno do condomínio. Também foi estabelecido um canal de comunicação direto com a portaria.