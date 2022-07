Pistolas, munição, granada e rádios comunicadores foram apreendidos - Reprodução/Twitter

Publicado 04/07/2022 12:01

Rio - Dois suspeitos ficaram feridos em um confronto com policiais militares na manhã desta segunda-feira (04) na comunidade do Chaves, em Barros Filho, na Zona Norte. Com eles foram encontrados armas, uma granada e rádios comunicadores.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 41°BPM (Irajá) realizava policiamento em um dos acessos da comunidade, quando avistou dois criminosos armados. Ao tentar abordar os suspeitos, os agentes teriam sido atacados e houve confronto.

Após o fim do tiroteio, os militares encontraram os dois homens feridos. Eles foram socorridos pela equipe para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. O estado de saúde deles é desconhecido.

Com eles, foram apreendidas duas pistolas, 35 munições, uma granada e dois rádios comunicadores. A ocorrência foi encaminhada à 27ªDP (Vicente de Carvalho).