Mulher é presa com 820 pinos de cocaína em Japeri - Divulgação / PMERJ

Publicado 04/07/2022 11:42

Rio - Policiais do 24°BPM (Queimados) prenderam, neste domingo (3), uma mulher com 820 pinos de cocaína em Japeri, na Baixada Fluminense.



Segundo a corporação, os agentes encontraram a suspeita na comunidade da Lagoa do Sapo. Além da cocaína, com ela foram encontradas 365 pedras de crack, 230 sacolés de maconha e R$ 35 em espécie. A mulher não informou a origem da droga.

A mulher foi encaminhada com o material apreendido para a 63ª DP (Japeri).