O plano operacional tem como objetivo regularizar o serviço de ônibus - Alexandre Macieira / Prefeitura do Rio

Publicado 04/07/2022 09:33 | Atualizado 04/07/2022 10:31

Rio- Mais três linhas de ônibus voltaram a circular no Rio nesta segunda-feira (4). De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, ao longo de duas semanas os cariocas contarão com, ao todo, 15 novas linhas operantes.



Segundo a prefeitura, com a retomada desses serviços, serão 37 linhas a mais operando na cidade desde a última sexta-feira (1), quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ). O plano operacional tem como objetivo regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade.



Retorno nesta segunda (4)

311 (Engenheiro Leal x Candelária) - Segunda-feira (4/7)

685 SVB (Irajá x Méier) - Segunda-feira (4/7)

990 (Merck x Joatinga) - Segunda-feira (4/7)



Quarta-feira (6)

808 (Salim x Campo Grande) - Quarta-feira (6/7)

010 (Bairro de Fátima x Central) - Quarta-feira (6/7)

435 (Grajaú x Gávea) – Quarta-feira (6/7)



Quinta-feira (7)



741 (Sulacap x Bangu) - Quinta-feira (7/7)

743 (Sulacap x Bangu) - Quinta-feira (7/7)



Próxima semana



CONSÓRCIO INTERNORTE

669 (Pavuna x Méier) – Segunda-feira (18/07)

951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre) – Segunda-feira (18/07)

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA

987 (Gardênia Azul x Pechincha) – Segunda-feira (11/07)

831 (Colônia x Taquara) – Quarta-feira (20//07)

865 (Pau da Fome x Taquara) – Segunda-feira (25/07)

CONSÓRCIO SANTA CRUZ

893 (Jardim Palmares x Campo Grande) – Segunda quinzena de julho

388 (Cesarão x Candelária) – Segunda quinzena de julho

Ainda de acordo com a Prefeitura do Rio, 22 linhas que já haviam retornado, confira:

CONSÓRCIO SANTA CRUZ: 870 (Sepetiba X Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III - Via Sepetiba); 822 (Campo Grande X Corcundinha); 849 (Campo Grande X Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo X Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz) e 851 (Campo Grande X Escola Amazonas).

CONSÓRCIO INTERNORTE: 922 (Tubiacanga X Fundão - Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão X Bancários), 778 (Pavuna X Cascadura - Via Estrada de Botafogo), 665 SVA (Pavuna X Saens Peña) e 349 (Rocha Miranda X Castelo)

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA: 881 (Alvorada X Taquara - Via Curicica e Camorim); 817 (Piabas X Terminal Recreio), 651 (Méier X Cascadura) e 652 (Méier X Cascadura).

CONSÓRCIO INTERSUL: 014 (Paula Matos X Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina X Castelo); 448 (Maracaí X São Conrado), 603 (Usina x Saens Peña) e 626 (Saens Peña x Muda).