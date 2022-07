Ainda não há informações de prisões, apreensões ou feridos nas ações - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 04/07/2022 06:57 | Atualizado 04/07/2022 07:13

Rio - Equipes da Polícia Militar estão em operação, na manhã desta segunda-feira (4), em pelo menos duas comunidades do Rio. Desde cedo os agentes ocupam as comunidades São João, no Engenho Novo, e Kelson's, na Penha, na Zona Norte da cidade.

De acordo com a corporação, agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), operam em apoio às ações nas duas favelas. Equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do Comando de Operações Especiais (COE) agem na Comunidade do São João, já na Kelson's, policiais do 16° BPM (Olaria) e do COE realizam a ação.

Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos.