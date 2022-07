Polícia Civil apreende mais de meia tonelada de maconha em caminhão na Dutra - Divulgação

Segundo os agentes, após um trabalho do setor de inteligência e monitoramento, foi identificado uma remessa que estaria indo para a comunidade do Jacaré, na Zona Norte do Rio. A droga, que estava vindo do Paraguai, iria substituir a remessa que foi apreendida na última sexta-feira (1°), Rio - Policiais da 25ª DP (Engenho Novo) apreenderam na noite deste domingo (03) mais de meia tonelada de maconha em um caminhão na Rodovia Presidente Dutra, altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.Segundo os agentes, após um trabalho do setor de inteligência e monitoramento, foi identificado uma remessa que estaria indo para a comunidade do Jacaré, na Zona Norte do Rio. A droga, que estava vindo do Paraguai, iria substituir a remessa que foi apreendida na última sexta-feira (1°), quando policiais da mesma delegacia apreenderam mais de meia tonelada, na mesma rodovia

Ainda de acordo com os policiais, um cerco foi montado na Dutra, altura do bairro da Posse, vindo a identificar o veículo. O caminhão foi localizado e, durante a revista no baú, foi encontrada a droga. Segundo a Polícia Civil, o material poderia render cerca de R$ 2 milhões ao tráfico.

O motorista, identificado como João Aparecido de Souza, foi preso em flagrante, e encaminhado junto com o material apreendido até a 25ª DP (Engenho Novo).

A droga foi periciada, e o condutor detido encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerá à disposição da Justiça.