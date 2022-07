Agentes da 25ª DP apreenderam mais de meia tonelada de maconha na Dutra - Divulgação

Agentes da 25ª DP apreenderam mais de meia tonelada de maconha na DutraDivulgação

Publicado 01/07/2022 14:26

Rio - Agentes da 25ª DP (Engenho Novo) apreenderam, na noite desta quinta-feira (30), mais de meia tonelada de maconha dentro de um caminhão que transportava uma carga de frango, na Rodovia Presidente Dutra, altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo os policiais, a droga veio do Paraguai, passou por São Paulo e tinha como destino a comunidade do Jacaré, na Zona Norte do Rio. No momento em que os agentes chegavam para abordar o caminhão, o motorista percebeu a ação e fugiu em direção ao matagal ao lado da via. O condutor não foi localizado.

Segundo o delegado titular da 25ª DP, Alessandro Petralanda, o objetivo da operação era evitar que a droga chegasse na favela. "A operação tem como objetivo asfixiar o tráfico na comunidade do Jacaré, que está tomada pelo (programa) Cidade Integrada. No local não há mais a presença ostensiva de traficantes, mas alguns vendem as drogas escondidos em pequenos becos e pequenas casas.", complementou.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 25ª DP (Engenho Novo) para ser feita a perícia.