Embora a doença tenha sido identificada pela primeira vez em macacos, o surto atual não tem relação com esses animais - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 01/07/2022 20:34 | Atualizado 02/07/2022 07:55

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde do Rio (SES) confirmou, nesta sexta-feira (1), quatro novos casos de varíola dos macacos no estado do Rio nas últimas 24h, totalizando 13 casos confirmados. Desta vez, há um caso em Queimados (residente em Portugal), na Baixada, e um caso em Niterói (que veio da Inglaterra), fora da capital. Já na cidade, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os novos casos são de dois homens, com 27 e 34 anos, residentes no município.

Até o momento, 39 casos suspeitos foram registrados no estado. No momento, seis casos seguem em investigação e 20 foram descartados.

Segundo a secretaria, dos 13 casos confirmados, nove são de pacientes no município do Rio de Janeiro, incluindo o que veio de Londres para a capital. Os outros dois quatro foram registrados em Maricá, Nova Iguaçu, Queimados e Niterói.

Os casos confirmados e suspeitos são monitorados diariamente pela SES e pelas equipes de Vigilância em Saúde dos municípios. A SES ressaltou a importância de evidenciar que, embora a doença tenha sido identificada pela primeira vez em macacos, o surto atual não tem relação com esses animais.

A doença

A varíola dos macacos é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo, íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Esse contato pode ser, por exemplo, um abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções e mucos da pessoa infectada.

Os sintomas iniciais costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios (linfonodos) inchados, calafrios e exaustão. Em geral, entre 1 a 3 dias após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve uma erupção cutânea, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo.