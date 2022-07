Lula segue na liderança da corrida eleitoral pela presidência, aponta Datafolha - Ricardo Stuckert/Divulgação e Presidência da República

Lula segue na liderança da corrida eleitoral pela presidência, aponta DatafolhaRicardo Stuckert/Divulgação e Presidência da República

Publicado 01/07/2022 21:02 | Atualizado 01/07/2022 21:16

Rio - O ex-presidente Lula (PT) tem 41% das intenções de voto contra 34% do presidente Jair Bolsonaro, apontou pesquisa Datafolha com eleitores do estado do Rio de Janeiro. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (1).

Os demais candidados tiveram: Ciro Gomes (PDT) 8%; Simone Tebet (MDB) 2%; André Janones (Avante) 1%; Felipe d’Ávila (Novo) 1%; Sofia Manzano (PCB): 1%; Vera Lucia (PSTU): 1%; Pablo Marçal (Pros),

Eymael (Democracia Cristã), Leonardo Péricles (UP), e Luciano Bivar (União Brasil) não pontuaram; Já General Santos Cruz (Podemos) não foi citado. Branco/nulo/nenhum somaram 7% e não sabem em quem votar 3%.

Sobre a rejeição entre os fluminenses, Bolsonaro lidera entre os eleitores de 16 e 24 anos (62%) e os assalariados sem registro (66%). De forma geral, 52% declararam que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, contra 42% de Lula. O estudo também concluiu que a rejeição ao petista é maior entre empresários (79%), eleitores com renda familiar entre 5 e 10 salários mínimos (59%) e evangélicos (56%).

A pesquisa ouviu 1.218 pessoas entre 29 de junho e 1º de julho. Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.