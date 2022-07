Pesquisa Datafolha mostra que o governador do Rio, Claudio Castro (PL), e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) seguem tecnicamente empatados - Arquivo/O Dia

Pesquisa Datafolha mostra que o governador do Rio, Claudio Castro (PL), e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) seguem tecnicamente empatados Arquivo/O Dia

Publicado 01/07/2022 19:33 | Atualizado 01/07/2022 19:43

Rio - Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (1º) aponta que o governador do Rio Claudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) estão tecnicamente empatados nas intenções de voto para a disputa pelo Palácio Guanabara. O levantamento mostra Castro com 23% das intenções de voto, contra 22% de Freixo. No cenário que considera a presença do ex-governador Anthony Garotinho (União), Castro aparece com 22%, e Freixo, 21%.



Castro e Freixo continuam empatados tecnicamente, como registrado na pesquisa divulgada em abril. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Pré-candidato do União Brasil, Garotinho aguarda decisão judicial para confirmar se poderá disputar as eleições. Ele responde a duas condenações em segunda instância, que o tornam inelegível, uma delas por improbidade administrativa e outra por cooptação de votos.



Ainda neste cenário, os demais candidatos estão quase todos tecnicamente empatados: o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), com 7%, Eduardo Serra (PCB), com 6%, e Cyro Garcia (PSTU), com 5%. O coronel Emir Larangeira (PMB), o ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz (PSD) e o deputado federal Paulo Ganime (Novo) registraram 2% das intenções de voto.



O levantamento revela também que 22% dos eleitores pretendem anular o voto em outubro. Na pesquisa divulgada em abril, esse percentual era 33%. Entre os entrevistados, 10% ainda não sabem em quem votar. Na última pesquisa do Datafolha no Estado do Rio, Freixo aparecia na liderança da disputa, com 22%, seguido por Cláudio Castro, com 18%.

O Datafolha ouviu 1.218 eleitores em 32 municípios do Rio de Janeiro entre quarta e sexta-feira desta semana.

Confira o desempenho dos candidatos:



Cláudio Castro (PL) - 22%

Marcelo Freixo (PSB) - 21%

Anthony Garotinho (União) - 7%

Rodrigo Neves (PDT) - 6%

Eduardo Serra (PCB) - 5%

Cyro Garcia (PSTU) - 4%

Felipe Santa Cruz (PSD) - 2%

Paulo Ganime (Novo) - 2%

Coronel Emir Larangeira (PMB) - 2%

Branco/Nulo - 20%

Não sabe - 10%