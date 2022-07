Bingo clandestino é fechado pela Polícia Civil na Barra da Tijuca - Divulgação/Polícia Civil

Bingo clandestino é fechado pela Polícia Civil na Barra da TijucaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 01/07/2022 21:25 | Atualizado 01/07/2022 21:29

Rio - Um bingo clandestino na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, foi interditado nesta sexta-feira (1º) por policiais civis da Corregedoria-Geral da Polícia Civil (CGPol). No local, os agentes apreenderam 107 máquinas caça-níqueis e R$ 16.190 em dinheiro.



De acordo com a Polícia Civil, a ação aconteceu após denúncia e cruzamento de informações de inteligência. Ao chegarem ao imóvel, os policiais constataram que se tratava de uma casa de jogos de azar.



Duas funcionárias foram autuadas na 32ª DP (Taquara) por contravenção penal relacionada a jogos de azar. Outras 31 pessoas que estavam no estabelecimento foram qualificadas na delegacia.