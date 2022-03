Polícia Militar fecha bingo clandestino na Zona Norte do Rio - Reprodução Twitter

Publicado 18/03/2022 09:19 | Atualizado 18/03/2022 09:37

Rio - Policiais militares do 3°BPM (Méier) estouraram, na noite desta quinta-feira, um bingo clandestino localizado no bairro de Piedade, Zona Norte do Rio. No local, os quatro homens responsáveis pelo estabelecimento ilegal, foram ouvidos pelos agentes como testemunhas, e 124 máquinas de azar foram apreendidas.

Em nota, a PM disse que os agentes estavam patrulhando a Rua Frei Henrique, quando constataram a existência de um bingo clandestino. Entre as 124 máquinas apreendidas, 20 estavam em funcionamento. Segundo a polícia, cerca de 40 pessoas estava no local.



De acordo com a Polícia Civil, os responsáveis pelo estabelecimento foram ouvidos na 24ª DP (Piedade), onde o caso foi registrado, assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e liberados. O procedimento será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).