Armas foram apreendidas com suspeitos - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 19/04/2022 21:34

Rio - Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido, na tarde desta terça-feira, na Tijuquinha, Zona Oeste do Rio. Com eles, os policiais encontraram duas armas, munições e R$ 4969 em espécie. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Eles são apontados como integrantes de um grupo de milicianos que atua na Comunidade do Sítio do Pai João. No fim da tarde, os homens estariam cobrando uma "taxa de segurança" de moradores do local. Segundo uma denúncia anônima, eles atuariam no local com violência, agredindo os que não podem pagar a "taxa" e quebrando os portões das casas.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de grupo paramilitares, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).