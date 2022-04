Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 19/04/2022 19:48

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira, por receptação de uma motocicleta roubada. Alexandre Márcio da Silva, 43 anos, foi encontrado em Volta Redonda, na Região do Médio Paraíba, por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA).

Os agentes da especializada identificaram o suspeito depois de que serem procurados pelo dono do veículo original. Em seguinta, os policiais civis viram uma motocicleta com as características relatadas pelo proprietário em um site de compra e venda na internet.

Alexandre foi levado para a delegacia especializada e a motocicleta, apreendida. Em um depoimento, ele disse que comprou a moto com um preço abaixo do mercado e sem documentação.