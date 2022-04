Polícia Militar resgata 12 pessoas em situação análoga à escravidão em galpão na Baixada Fluminense - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 19/04/2022 20:10

Rio - Policiais do 24º BPM (Queimados) resgataram 12 pessoas que viviam em situação análoga à escravidão no interior de uma fábrica clandestina de cerveja, na Vila São João, em Queimados, Baixada Fluminense. A ocorrência foi registrada na 55ª DP (Queimados) na sexta-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar a produção irregular da bebida no galpão onde as vítimas eram mantidas.

Chegando ao local, os policiais encontraram um galpão fechado, com indícios de que havia pessoas no interior, e conseguiram fazer contato visual com alguns indivíduos. Eles informaram que estavam impossibilitados de abrir o portão por estarem trancados.



Em seguida, os policiais militares conseguiram acessar o interior da fábrica clandestina, constatando a denúncia recebida. No local foram encontradas muitas garrafas cheias, rótulos e tampas de marcas diversas de cerveja.

De acordo com a investigação, as pessoas vieram dos estados de Tocantins e Goiás, e trabalhavam durante todo o dia na fábrica clandestina fazendo a troca dos rótulos e das tampinhas nas garrafas, sendo impedidos de saírem do local. As vítimas receberam amparo da PM e o local passou por uma perícia e foi interditado. Ninguém foi preso até o momento.