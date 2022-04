Geral - Movimetaçao na venda de ingressos para os desfiles das Escolas de Samba, na Avenida Marques de Sapucai, na manha de hoje. Na foto, Tarciso Malharde, agente administrativo, 41 anos. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 19/04/2022 17:41 | Atualizado 19/04/2022 18:01

Rio - Uma viagem de seis horas e outras seis na fila para conseguir um ingresso no desfile das campeãs, que acontece no segundo sábado do Carnaval (30). Esse foi o sacrifício feito pelo assistente administrativo Tarcísio Malhardes, de 41 anos, morador de São João da Barra, município do Norte Fluminense, e outras dezenas de pessoas que aguardavam desde o início da manhã desta terça-feira, na porta do ponto de vendas da Liesa, no Sambódromo. Tudo para conseguir um lugar na volta do Carnaval após dois anos de paralização provocada pela pandemia de covid-19.



"Eu espero que o Carnaval seja um Carnaval de alegrias, de realizações, um sonho para quem conseguiu passar por toda essa tragédia que foi a pandemia. Agora é comemorar e curtir o desfile que certamente terá a minha escola de coração, a Grande Rio", comentou Tarcísio, que aguardava na fila do Estande da Liesa, no setor 11 do Sambódromo, onde são vendidas as entradas para os desfiles.

Até o momento, dois setores estão com os ingressos esgotados para o desfile do Grupo Especial. São eles o 6 e o 8. Os demais ainda têm entradas disponíveis para os três dias de desfiles (23,24 e 30) nas frisas, arquibancadas especiais e cadeiras individuais. Os valores das entradas para os setores tem preços a partir de R$ 15 e podem ser pagos à vista ou via PIX.

Série Ouro



O mesmo vale para os desfiles das Escolas de Samba do Grupo de Acesso (Série Ouro) que tem entradas para todos os setores na quarta (22) e quinta-feira (21). As vendas são feitas no estande da Liesa, no setor 11 do Sambódromo, das 10h às 16h.



Segundo o coordenador geral de vendas da Liesa, Heron Schneider, a expectativa é que 97% dos ingressos para os desfiles sejam vendidos. "Mesmo com a mudança da data, a procura tem sido esperada e superando as expectativas. Este ano ainda temos uma novidade que o público pode comprar ingresso para o mesmo dia lá na Central de Vendas do Setor 11. Montaremos um plantão especial todos os dias de evento, das 16h às 24h”, explica.



Apesar da disponibilidade de ingressos, alguns cariocas que estiveram no ponto de vendas no ponto físico para compra reclamaram da falta de informação sobre o horário de atendimento e a organização do local.



"Brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Cheguei aqui às 8h, não sabia que começava às 10h. Sempre venho e, nesse ano, como não vou desfilar por conta do trabalho, vou participar da arquibancada", contou Rogério Melo, 49, professor.

Expectativa de casa cheia



As 75 mil pessoas esperadas por dia de desfile pela Liesa terão de apresentar o comprovante de vacinação na entrada para acesso aos setores. O documento pode ser digital ou físico e a entrada do público começa a partir das 19h, todos os dias de desfile.



"Estamos convictos de que será um dos melhores desfiles de todos os tempos. A ansiedade toma conta de todos. A preparação foi importante, todo mundo deu o seu melhor para apresentar um desfile perfeito e impecável. Temos muitas novidades para este ano", comentou o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro.