Homem é baleado na saída do Túnel RebouçasFoto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/04/2022 22:17 | Atualizado 19/04/2022 22:22

Rio - Um homem foi baleado em uma tentativa de assalto, na noite desta terça-feira, na saída do Túnel Rebouças, em direção ao Centro do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, também no Centro. No momento do socorro, o homem, que não teve a identificação divulgada, estava em estado grave.

O quartel do Humaitá foi acionado às 20h da noite desta terça para a ocorrência. Nas redes sociais, circulam vídeos do momento em que a vítima é atingida pelos disparos. Nas imagens, é possível ver o homem já no chão enquanto um outro, em pé ao lado dele, atira quatro vezes contra a vítima. Internautas afirmam que o homem morreu após os tiros. Não há confirmação desta informação.

Ás 20h30, o Centro de Operações Rio (COR) pediu para que os motoristas optassem pelo Flamengo para chegar ao Centro da cidade. No sentido Centro, o trânsito estava intenso em todo o trecho.