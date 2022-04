Laura Cardoso vai desfilar como destaque na Unidos da Tijuca - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 19/04/2022 19:06

Rio - Os desfiles na Marquês de Sapucaí vão começar apenas nesta quarta-feira (20), mas muitos foliões já estão em ritmo de Carnaval. Em contagem regressiva, na Cidade do Samba, no Centro do Rio, a maioria tem os carros alegóricos prontos e os componentes já buscam por suas fantasias.



Ansiosa, a moradora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Laura Cardoso, conta que foi pegar a sua fantasia no horário de almoço. Ela vai sair como destaque no terceiro carro alegórico da Unidos da Tijuca. "Estou muito feliz. Fui convidada para ser destaque. Muita gente gostaria de estar no meu lugar. Estou muito empolgada para cantar com a escola no dia do desfile", contou Laura.