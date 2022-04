Novo coronavírus - Fusion Medical Animation - Unsplash - Uso gratuito

Novo coronavírusFusion Medical Animation - Unsplash - Uso gratuito

Publicado 19/04/2022 17:24

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 2.120.203 casos confirmados e 73.176 óbitos por coronavírus no estado. Entre a quinta-feira e esta segunda, foram contabilizados 1.196 novos casos e 30 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,45%.



Entre os casos confirmados, 2.045.005 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 19,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 16,2%.

Mudanças trabalhistas

O anúncio do fim da emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) no país, oficializado no domingo pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ainda gera uma série de dúvidas no trabalhador que, desde março de 2020, teve a vida impactada pelas mudanças temporárias de regras e obrigações durante a pandemia de Covid-19.