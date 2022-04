Acidente entre kombi e ônibus do BRT em Vicente de Carvalho, na Zona Norte - Divulgação

Publicado 19/04/2022 17:15

Rio - O motorista de uma Kombi avançou o sinal e colidiu com articulado que fazia a linha 46 (Penha x Alvorada Expresso) no início da tarde desta terça-feira, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu em um cruzamento próximo à estação Marambaia, no corredor Transcarioca, e não houve feridos. Os passageiros do BRT foram embarcados em outro articulado para seguir viagem.



Segundo a Prefeitura do Rio, por meio da MOBI-Rio, informou que só neste ano foram registrados 60 acidentes em decorrência de avanço de sinal, conversão proibida e invasão da pista exclusiva. Em 2021, foram 178, causando um prejuízo de mais de R$ 120 mil com os reparos das avarias dos articulados. Em cada acidente desse tipo, um BRT pode levar em média quatro dias para voltar à operação.

No último sábado (16), um acidente semelhante, envolvendo uma Kombi e um articulado, deixou sete feridos na Zona Oeste . Na ocasião, a Kombi e o ônibus que fazia a linha 46 (Alvorada x Penha Expresso) colidiram próximo à estação Taquara, Zona Oeste, após uma conversão proibida.

O motorista do articulado e cinco passageiros da Kombi foram levados para o hospital. Um rapaz que estava no BRT recebeu atendimento no local e foi liberado. Ninguém ficou ferido gravemente.