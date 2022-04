Ricardo de Souza, de 57 anos, foi à missa agradecer as bênçãos e pedir por cirurgia - Marcos Porto/Agência O Dia

Ricardo de Souza, de 57 anos, foi à missa agradecer as bênçãos e pedir por cirurgiaMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 19/04/2022 16:28

Rio - Católicos celebram, nesta terça-feira (19), o dia de Santo Expedito, padroeiro das causas justas e urgentes. E há cerca de 20 anos, o aposentado Antero Manoel de Deus, de 73 anos, não deixa de ir nesta data à Igreja de Santo Expedito, na Penha, Zona Norte do Rio.



"Há quase 20 anos tive um problema de saúde e recorri ao Santo Expedito. Recebi a benção e fui curado. Sempre vou à Igreja de Santo Expedito e acendo uma vela, sou muito apegado a ele", disse Manoel de Deus.



Quem também faz questão de visitar a igreja nos dias 19 de abril é Ricardo de Souza, de 57 anos. Há 12 anos, ele e a mulher Maria Angele, de 68, vão juntos para agradecer e renovar os pedidos a Santo Expedito. "Vou à missa, acendo uma vela e faço meus agradecimentos. Este ano, também estou pedindo por uma cirurgia que vou fazer, colocar prótese no joelho", conta Souza.



Desde às 8h, fiéis estão indo a Igreja de São Expedito, na Penha. Ao longo do dia, serão realizadas sete missas. Padre Paulo Lemes, que está na paróquia há um ano e seis meses, diz que Santo Expedito é considerado o santo do hoje.

"O santo que não deixa para amanhã, que o milagre acontece na hora, quando nós somos dignos de receber o milagre", comentou o padre.



De acordo com o pároco, mesmo em um momento de dificuldade saindo da pandemia, onde faltam recursos de passagem até para ir à igreja, a Paróquia de Santo Expedito recebeu nesta terça-feira centenas de fiéis. Ainda de acordo com Lemes, quando Santo Expedito esteve na terra, Deus atendia a todos seus pedidos.



O padre lembrou ainda que, a missão da igreja não é apenas rezar e ficar de repetições, mas para louvar a Deus e fazer a caridade: "Mesmo em pandemia, aqui na Igreja de Santo Expedito, foram doadas 278 cadeiras de rodas e 1.700 latas de leite para as comunidades carentes em volta à igreja".



Ainda conforme o padre, Santo Expedito era de um exército pagão. "Em uma das suas passagens, o batalhão inteiro estava morrendo de sede e ele pediu a Deus que os abençoasse. E Deus faz cair chuva sobre todos aqueles soldados onde só tinha ele de cristão".



Além das causas urgentes, Santo Expedito também é protetor dos jovens, estudantes e enfermos.



Oração para causas impossíveis



"Glorioso Santo Expedito. Coloco a minha vida em vossas mãos e, ante a urgência que requer os meus sofrimentos para serem atenuados, peço que me inclua entre todos os que vos imploram rapidez para a cura dos meus males e o apaziguamento dos meus pensamentos. Com a graça do Altíssimo, de quem merecestes grande acolhida, vossa intercessão nos será benfazeja a tempo e a hora, como é peculiar em vossos atendimentos a nós, que falhamos sempre, mas sempre tentamos o acerto, pelas boas intenções dos nossos corações que, na aflição, muitas vezes se desencaminham. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, sagrado Filho de Deus, atendei as nossas súplicas."