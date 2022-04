Incêndio atinge bar na esquina da Rua Dias Ferreira com Ataulfo de Paiva - Reprodução

Publicado 19/04/2022 21:01 | Atualizado 19/04/2022 21:27

Rio - Um incêndio atingiu o bar Boa Praça na Rua Dias Ferreira esquina Ataulfo de Paiva, no Leblon, na Zona Sul do Rio. O trânsito chegou a ser interditado na região, que tem grande movimento de bares, restaurantes e comércio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há vítimas e o fogo já foi controlado.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 19h10 para um princípio de incêndio em um restaurante. Além de bombeiros da Gávea, os quartéis da Copacabana, Humaitá, Catete e São Cristóvão foram acionados para o local. O imóvel atingido abriga o bar Boa Praça, na Praça Cazuza.

Pelas redes sociais, as primeiras informações são de que o fogo começou pela cozinha do estabelecimento. Os bombeiros, porém, ainda não disseram quais foram as causas do incêndio.