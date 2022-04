Pedro Lucas se entregou na sede da 16ª DP (Barra da Tijuca) - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta segunda-feira, o terceiro envolvido no sequestro-relâmpago da médica e do filho de quatro anos na Barra da Tijuca. O suspeito Pedro Lucas Henrique Pessanha, 22 anos, se entregou na sede da 16ª DP (Barra da Tijuca). Além dele, Edmilson Figueiredo dos Santos Júnior, 23, e Bryan Lucas Freitas de Araújo, 20, foram presos até o momento pelo crime.

Apenas um suspeito é considerado foragido da Justiça . Matheus Sobrinho Ferreira, 22 anos, é apontado como integrante de quadrilha especializada em sequestro-relâmpagos. Segundo as investigações, o grupo criminoso obriga as vítimas a fazer transferências bancarias via Pix para contas dos criminosos.

Segundo registro de ocorrência, a vítima teria sido abordada por criminosos na Barra da Tijuca, após sair do Shopping Via Parque, na noite do domingo (10). Os criminosos teriam seguido a vítima e fechado seu carro, que era blindado. Armado, o bando invadiu o veículo da vítima com o filho e os levou para a Cidade de Deus.



No caminho para comunidade, os criminosos forçaram a médica transferir R$ 3 mil em Pix e, com maquininhas de crédito, utilizaram os cartões da vítima para transações. Após esgotarem as alternativas, eles ainda teriam pedido que ela solicitasse dinheiro a parentes. Por fim, a vítima teve seu celular e carro roubados pelo grupo. Ela e o filho foram libertados pelos criminosos na Avenida Ayrton Senna, em frente ao Espaço Hall.