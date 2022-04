Homens são procurados por envolvimento em sequestro-relâmpago de médica e do filho dela - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Homens são procurados por envolvimento em sequestro-relâmpago de médica e do filho delaFoto: Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 18/04/2022 15:05

Rio - Dois homens envolvidos no sequestro relâmpago de uma médica e do filho, de 4 anos, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, seguem sendo procurados pela Polícia Civil. Agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) buscam informações que levem a prisão de Pedro Lucas Rodrigues Pessanha e Matheus Sobrinho Ferreira, ambos de 22 anos, acusados de participar do crime que aconteceu no último dia 10. Dois homens já foram presos.

Segundo registro de ocorrência, a vítima teria sido abordada por criminosos na Barra da Tijuca, após sair do Shopping Via Parque, na noite do domingo (10). Os criminosos teriam seguido a vítima e fechado seu carro, que era blindado. Armado, o bando invadiu o veículo da vítima com o filho e os levou para a Cidade de Deus.

No caminho para comunidade, os criminosos forçaram a médica transferir R$ 3 mil em Pix e, com maquininhas de crédito, utilizaram os cartões da vítima para transações. Após esgotarem as alternativas, eles ainda teriam pedido que ela solicitasse dinheiro a parentes. Por fim, a vítima teve seu celular e carro roubados pelo grupo. Ela e o filho foram libertados pelos criminosos na Avenida Ayrton Senna, em frente ao Espaço Hall.

Dois dos envolvidos, Bryan Lucas Freitas de Araújo, 20 anos, Edmilson Figueiredo dos Santos Júnior, de 23 anos, foram presos na última quarta e quinta-feira (14). O primeiro se entregou na sede da 16ª DP e o segundo foi preso por agentes da distrital na Baixada Fluminense.