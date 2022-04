Obra de cratera na Orla Conde, no Boulevard Olímpico - Fábio Costa/Agência O Dia

Obra de cratera na Orla Conde, no Boulevard OlímpicoFábio Costa/Agência O Dia

Publicado 18/04/2022 13:20 | Atualizado 18/04/2022 16:14

Rio - As obras nas duas crateras abertas em dois pontos da cidade continuam em andamento nesta segunda-feira (18). Na cratera aberta na Orla Conde, no Centro da cidade, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (CDurp), informou que foi identificado um dano em uma galeria antiga de drenagem de águas pluviais, e seu conserto está em andamento.

fotogaleria

Ainda segundo a companhia, o sistema de drenagem do túnel Marcello Alencar foi checado e funciona perfeitamente. Também não foi encontrada qualquer relação entre o afundamento, as infiltrações e as injeções de concreto feitas em sua estrutura. A CDurp ainda informou que o término das escavações depende da conclusão do trabalho de investigação que ocorre em todo o sistema da região para prevenir outros possíveis danos. Ainda segundo a companhia, o sistema de drenagem do túnel Marcello Alencar foi checado e funciona perfeitamente. Também não foi encontrada qualquer relação entre o afundamento, as infiltrações e as injeções de concreto feitas em sua estrutura. A CDurp ainda informou que o término das escavações depende da conclusão do trabalho de investigação que ocorre em todo o sistema da região para prevenir outros possíveis danos.

A Águas do Rio informou que devido ao reparo feito na cratera aberta na Praçã São Judas Tadeu, no Cosme Velho, o fornecimento de água foi interrompido durante a madrugada desta segunda-feira (18), o que poderá causar oscilações no abastecimento dos bairros do Cosme Velho e Laranjeiras no decorrer do dia.



Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a Rua Cosme Velho segue interditada no sentido para o Túnel Rebouças e com uma faixa liberada no sentido Laranjeiras. A Águas do Rio também informou que com o avanço das obras de reaterro das intervenções até então executadas, o trânsito passará a contar com duas faixas liberadas ainda nesta segunda-feira.



Em nota, a empresa reforça que está à disposição dos moradores com atendimento volante e disponibilizando o serviço de carro-pipa na Praça São Judas Tadeu e pelo 0800 195 0 195, por mensagens via WhatsApp ou ligações.

Relembre o caso