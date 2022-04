Droga estava escondida em embalagens de produto para cabelo - Receita Federal / Divulgação

Publicado 18/04/2022 20:14 | Atualizado 18/04/2022 20:20

Rio - A Receita Federal apreendeu, no fim da tarde desta segunda-feira (18) aproximadamente 1,35kg de cocaína escondida em embalagens de produtos para cabelo na bagagem de um passageiro no Aeroporto do Galeão. De acordo com agentes, a droga estava em fundos falsos e foi descoberta após passar pelo equipamento de raio-x. A confirmação da presença de cocaína foi realizada com o narcoteste. O valor da apreensão é de cerca de R$ 350 mil.

Ainda segundo a Receita Federal, a apreensão foi realizada em conjunto com a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da RFB na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e pelo Serviço de Conferência de Bagagem da RFB no Aeroporto do Galeão.

Inestigações apontaram ainda que o passageiro é nigeriano e tinha como destino São Paulo, de onde embarcaria para a Nigéria. Ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas.