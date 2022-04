Chuva não deve atrapalhar desfiles na Sapucaí - Alexandre Macieira

Publicado 18/04/2022 18:56 | Atualizado 18/04/2022 19:03

Rio - Faça sol ou faça chuva, os foliões vão comparecer na Sapucaí para curtir a volta do Carnaval. Sendo assim, a contagem regressiva já está terminando e a preocupação com o clima começa. Quem tem medo de escorregar no chão molhado, a animação é maior: não há previsão de chuvas para os dias da Série Ouro e nem nas datas do Grupo Especial. Com isso, o novo sistema de drenagem do Sambódromo não vai ser colocado à prova.

As escolas que buscam o acesso para a primeira divisão começam a se apresentar na noite de quarta-feira (20). Durante o dia, o sol deve ficar coberto por algumas nuvens. No início do evento, a temperatura fica por volta de 25º, mas vai abaixar nas horas seguintes, chegando perto de 20º. De qualquer maneira, vai ser difícil esfriar a Avenida. Até porque no dia seguinte (21), mais oito agremiações esquentam, novamente, a Sapucaí. Na parte da manhã e da tarde, o céu deve ser semelhante à quarta. Durante a apresentação, a lua cheia vai brilhar com a ajuda do novo sistema de iluminação cênica do Sambódromo.

O Grupo Especial, que desfila na sexta-feira (22) e no sábado (23), também não precisa se preocupar. Durante o dia, o sol toma conta, ainda coberto com poucas nuvens. Já à noite, a temperatura fica por volta dos 20º, sendo 17º a previsão da mínima. Nesse cenário, o folião pode ficar tranquilo, porque não vai se molhar com a chuva e vai precisar sambar muito para se molhar de suor.