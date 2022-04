PM é baleado durante fuga de criminosos na Zona Norte do Rio, no domingo (17) - Divulgação

Publicado 18/04/2022 18:00 | Atualizado 18/04/2022 18:01

Rio - Um policial lotado no 4ºBPM (São Cristóvão) foi baleado na perna durante a fuga de criminosos no bairro Rio Comprido, na Zona Norte do Rio, neste domingo (17). Ele foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar, onde recebeu atendimento e teve alta médica.



De acordo com a Polícia Militar, agentes estavam em policiamento na região quando bandidos armados atiraram de dentro de um carro contra a equipe policial. Houve confronto e ninguém foi preso.

O veículo foi roubado na Lagoa e chegou ao Rio Comprido enquanto fugia do cerco realizado no Túnel Rebouças por policiais militares do 23ºBPM (Leblon).

A PM ainda não informou em qual delegacia o caso foi registrado.