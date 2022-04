As vítimas mais graves foram levadas para o Hospital Adão Pereira Nunes - Ricardo Cassiano / Agência O Dia

As vítimas mais graves foram levadas para o Hospital Adão Pereira NunesRicardo Cassiano / Agência O Dia

Publicado 18/04/2022 15:06 | Atualizado 18/04/2022 15:30

Rio - Um acidente deixou 24 pessoas feridas em Magé, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (18). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 7h12 para uma ocorrência com um ônibus na Estrada de São Francisco, em Guia de Pacoaíba, e informou ter socorrido três pessoas. Uma adolescente e um homem identificado como Silvio Souza, de 61 anos, foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes, e uma mulher identificada como Sônia Rezende, de 50 anos, para o posto de Fragoso. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

Já a Prefeitura do Município informou que as pessoas em estado mais grave foram enviadas pelas ambulâncias avançadas do SAMU para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, e os casos mais leves foram encaminhados para unidades de urgência e emergência do município. Todos os pacientes acolhidos pela rede municipal de saúde estavam estáveis e já foram liberados.