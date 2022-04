Polícia Civil investiga médico que tentou subornar delegado nas redes sociais. - Reprodução

Publicado 18/04/2022 14:00 | Atualizado 18/04/2022 14:14

RIO - Um delegado que seria da Delegacia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro foi atacado, no último domingo (17/04), através das redes sociais de um homem que se apresenta como médico e trader de criptomoedas.

De acordo com vídeo publicado em seu perfil, o homem identificado como Lucas Pombo chegou a oferecerR$50 mil para tirar seu colega da cadeia, preso por estar com maconha, mas o delegado não teria aceitado. Irritado, ele foi para as redes sociais e xingou o delegado e a polícia civil, alegando que era uma injustiça.

Antes de pedir desculpas nos stories, em um print publicado em seu perfil, ele acusa os policiais militares de mortos de fome e menospreza seus salários.“Faço em uma semana o que você ganha em um mês, delegadozinho!“.

Depois da repercussão, Lucas informou que ia se ausentar das redes sociais por medo.“Eu não carrego drogas e não trafico. Eu estou de boa, apesar da mídia estar pintando a minha imagem como se eu fosse fechado com traficante, como se eu vendesse. Isso não é verdade, quem me conhece sabe que eu não trafico e não sou envolvido com coisa errada“, disse em vídeo.

O médico está sendo investigado por corrupção ativa e, até o momento da publicação desta reportagem, a polícia ainda não informou se de fato houve a tentativa de suborno ou ficou apenas nas redes sociais.