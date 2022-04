Júlio foi flagrado por câmeras de segurança enquanto roubava vítima com criança no colo - Reprodução/TV Globo

Publicado 18/04/2022 10:35 | Atualizado 18/04/2022 10:36

Júlio Cesar Bernardo, de 19 anos, foi flagrado por câmeras de segurança enquanto cometia o crime, segundo o "Fantástico", da TV Globo. Na imagens, o criminoso aborda um homem que estava com uma criança no colo em frente à uma creche. Júlio se aproxima do local e saca uma arma, o homem então entra na creche, sendo seguido pelo criminoso.Já na parte de dentro das instalações, a vítima entrega a chave do carro ao ladrão, que não parece se importar com a presença das crianças. Ele ainda insiste e tenta roubar mais coisas da vítima.Júlio Cesar foi preso na última quarta-feira (13), após ser identificado depois de ter utilizado o celular do flho de Eci, Alex Coutinho, para tirar fotos com a namorada, e reconhecido posteriormente por familiares da idosa . Na ocasião, ele utilizava a mesma roupa que no dia do assalto.Outro preso pelo crime foi Alex Sandro da Silva Junior , de 22 anos. Ele já possuía outras três três anotações criminais anteriores, inclusive é acusado de participar do homicídio de um médico. A dupla vai responder inicialmente por tentativa de latrocínio - roubo seguido de morte. Eci teve alta na sexta-feira (15) , após passar quase uma semana internada. Ela fraturou o ombro e teve graves ferimentos por todo o corpo. Por conta da fratura em diversos pontos do ombro, precisou fazer uma cirurgia. Em entrevista ao Fantástico , a idosa contou que ainda está se recuperando dos ferimentos."Eu lembro tudo, até não queria mais nem lembrar, mas lembro. Fiquei na hora orando, pedindo a Deus, clamando, gritando pela rua. Ele me arrastando eu gritando, clamando a Deus para Deus ter misericórdia de mim", contou.