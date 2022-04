Segundo envolvido em tentativa de latrocínio de idosa já foi sentenciado por morte de médico quando menor | Rio de Janeiro | O Dia

Segundo envolvido na tentativa de latrocínio de idosa é preso - Divulgação

Publicado 14/04/2022 22:57

Rio - A Polícia Civil prendeu na noite desta quinta-feira, dia 14, o segundo e último envolvido na tentativa de latrocínio contra a idosa Eci Coutinho Bella, de 72 anos, ocorrido no sábado, na Pavuna, Zona Norte do Rio. Alex Sandro Francisco da Silva Júnior, de 21 anos, possui três anotações criminais em sua ficha e, quando menor de idade participou do homicídio de um médico, no mesmo bairro. De acordo com nota da polícia, Alex Sandro é "roubador contumaz, de perfil violento".

Na ocasião do latrocínio do médico, ele foi sentenciado por latrocínio consumado a três anos de internação. Na 39ªDP (Pavuna), ele confessou ter participado do roubo da idosa que foi arrastada por 400 metros. Além disso, a vítima, que está internada no Hospital Getúlio Vargas após passar por uma cirurgia em um dos braços para colocar uma placa metálica, reconheceu Alex Sandro através de dublês (ou seja, quando o suspeito é apresentado à vítima ao lado de pessoas com características semelhantes as dele).

Na noite de quarta-feira, a polícia já havia prendido Júlio Cézar Ramos Bernardo, de 19 anos. Ele foi preso no morro da Pedreira, e afirmou que vendeu o veículo roubado por R$ 2.500. Com um celular roubado no crime, ele tirou selfies com a namorada, permitindo assim a sua identificação.