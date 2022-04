Espaço Lagoon - Dhani Accioly Borges / Divulgação

Rio - O 1º Grupamento de Bombeiro Militar determinou a interdição do Complexo Lagoon, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. A corporação alegou que o espaço por "reunir elementos que caracterizam perigo sério e iminente de causar danos por não possuir os documentos de regulamentação junto ao Corpo de Bombeiros". A decisão abrange Vardas e o Terraço Lagoon, além de um Meeting Point para um camarote na Sapucaí. A corporação informou ainda que o evento Varandas Gourmet sofreu a terceira interdição desde dezembro de 2021.

O secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, argumentou que o local não tem a documentação necessária. "É uma estrutura enorme montada por lá que não pode ser liberada sem toda a documentação. São vidas que têm que ser preservadas", disse.

Segundo o militar, caso o espaço entregue a documentação, os eventos serão liberados em caráter de urgência. "Foram dois anos de pandemia. Entendemos que o estado precisa gerar empregos e movimentar a economia, mas preservar vidas é o mais importante", disse.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a interdição diz respeito à realização de eventos temporários de reunião de público porque esse tipo de atividade exige documentação complementar à atividade comercial, que não foi apresentada.



"Baseada no que determina a legislação, a corporação entende que pode haver risco potencial à vida quando não há comprovação de que todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico foram cumpridas. Assim sendo, o CBMERJ, ao tomar conhecimento da iminência da realização do evento sem a devida documentação, realizou fiscalização no local e emitiu o auto de interdição".