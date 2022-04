Publicado 16/04/2022 00:00

A Sexta-Feira Santa chega chuvosa e deve ser um momento de reflexão para todos. Muitos olham apenas como feriado e chocolate, mas a data representa o sacrifício de Jesus Cristo. Reflita, agradeça e faça ao menos a sua parte para uma sociedade mais justa.



As chuvas chegaram e com ela a notícia do aumento dos casos de dengue em 55%. As ações de conscientização foram esquecidas em decorrência da pandemia, mas a dengue mata e prefeituras precisam intensificar medidas para conter esse avanço. Mas cada um precisa fazer a sua parte.