O corpo de Jordan do Nascimento foi identificado e sepultado - Reprodução/TV Globo

Publicado 15/04/2022 22:39

Rio - Familiares se despediram, nesta sexta-feira, do pescador que ficou desaparecido na Baía de Guanabara. Jordan Ramos Nascimento é avô do jogador do Botafogo Matheus Nascimento. O sepultamento de Jordan aconteceu no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

"Sem palavras para esse momento. Apenas fique em paz, vô", afirmou o jogador em uma rede social.

Na tarde desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um dos pescadores desaparecidos na Baía de Guanabara. Vanderley da Silva Bezerra foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, onde foi reconhecido. Os militares da corporação o encontraram perto da Ilha dos Tavares, no município da Região Metropolitana do Rio.

Na terça-feira, ele e mais dois amigos saíram para pescar na Baía de Guanabara. Até o momento, três dos amigos foram encontrados pelo Grupamento Marítmo. Nesta quinta-feira, 14, o Corpo de Bombeiros encontrou os corpos de Cléber Luiz Gomes e de Jordan Ramos Nascimento. Ainda não há informações sobre o sepultamento de Cléber Luiz Gomes e de Vanderley da Silva Bezerra.