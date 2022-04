Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Publicado 15/04/2022 16:36 | Atualizado 15/04/2022 16:45

Rio - Um policial militar foi baleado, nesta sexta-feira (15), durante um confronto com suspeitos no bairro Arrastão, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) realizava um patrulhamento na RJ-106, quando suspeitou de dois homens em uma motocicleta, que fugiram ao perceberem a aproximação dos militares.



Ainda segundo a PM, os policiais foram atacados a tiros por criminosos que estavam na área de mata da região e houve confronto. Um militar foi atingido e socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro do Colubandê, também em São Gonçalo, onde passa por cirurgia. A ocorrência está em andamento.