Auto da Paixão de Cristo, na Lapa, Centro do RioDivulgação

Publicado 15/04/2022 19:29 | Atualizado 15/04/2022 19:42

Rio - O Auto da Paixão de Cristo voltou aos Arcos da Lapa na noite desta sexta-feira (15) após dois anos de distanciamento social devido à pandemia da covid-19. A Arquidiocese do Rio estima um público de duas mil pessoas para assistir ao espetáculo, que começou às 18h30, após procissão do Senhor Morto. Lá, o arcebispo Dom Orani Tempesta fará uma parada para assistir o auto e dar a benção final.

No Sábado de Aleluia, será feita a Vigília Pascal no Seminário São José, no Rio Comprido, com o Ofício das Leituras às 9h; e na Catedral Metropolitana haverá a Solene Vigília Pascal, às 18h. A celebração da vigília será iniciada na parte externa da catedral, com a Bênção do Fogo, de onde será retirada uma chama com a qual o arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta irá acender o Círio Pascal (vela de 1 metro), que simboliza Cristo Ressuscitado. A vigília prossegue depois para o interior do templo, com o canto do anúncio da Ressurreição e a Missa Solene.



No Domingo de Páscoa, a missa da Ressurreição de Jesus será celebrada na Catedral Metropolitana às 10h.



Já na terça-feira (19), haverá uma ação social promovida pela Arquidiocese do Rio de Janeiro na Catedral Metropolitana. O arcebispo abençoará as refeições que serão distribuídas a população em situação de rua.