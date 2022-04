Senhora Eci estava internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas e passou por cirurgia - Arquivo pessoal

Publicado 15/04/2022 20:22

Rio - Após seis dias do assalto, a dona Eci Coutinho Bella pode retornar, nesta sexta-feira, para casa. Internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, ela ficou gravemente ferida após ficar presa pelo cinto de segurança e ser arrastada por assaltantes na Pavuna quando voltava para casa de uma festa.

"De repente, Deus desabotoou o cinto de um jeito do carro que eu saí leve, numa leveza tremenda. Fiquei assim, até tomei um susto. Isso foi coisa de Deus, foi um livramento que ele me deu", afirmou a idosa ao RJ1, que ainda disse "Eu pediria para [os criminosos] procurarem Deus. Sinceramente, não desejo nada disso a ninguém".

Filho da vítima, Alex Coutinho contou ao O Dia que agora a família está mais tranquila, já que a matriarca está em casa e os criminosos foram capturados.



"Nesse momento, eu sinto um alívio, sensação de justiça feita. Graças a Deus, os dois bandidos cruéis que fizeram isso com a minha mãe foram presos e minha mãe está tendo alta do hospital agora. Estou muito feliz que minha mãe foi casa, principalmente em uma data como hoje. É muito importante eu trazê-la para nossa casa, apesar de saber que ela está sentindo muita dor, porque o negócio foi muito forte", destacou Alex.

Na noite do último sábado, Eci Coutinho Bella voltava de uma festa com a família, quando dois homens em duas motos pediram para que saíssem do carro. O crime aconteceu em frente ao Fórum da Pavuna, na Avenida Sargento de Milícias.



Durante a ação, a família conseguiu deixar o veículo, mas a idosa ficou presa pelo cinto de segurança, com o corpo todo para fora e acabou sendo brutalmente arrastada por cerca de três quarteirões, até o momento em que o cinto arrebentou e ela caiu na pista. Eci passou por uma cirurgia na quarta-feira, devido a fraturas no ombro, e ficou com as costas muito feridas.