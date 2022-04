Ponte Rio-Niterói - Reprodução

Ponte Rio-NiteróiReprodução

Publicado 15/04/2022 16:12

Rio - O trânsito nas estradas do Rio começou intenso nesta sexta-feira (15) por causa do feriado da Semana Santa. Às 11h02 o tempo de travessia na Ponte Rio-Niterói era de 16 minutos, de acordo com a concessionária Ecoponte. Às 16h02 o tempo de travessia diminuiu para 13 minutos. Houve também bastante congestionamento na Avenida Francisco Bicalho, que dá acesso do Centro à Região Portuária.

Já na Rodovia Rio-Santos (BR-101), segundo informações da CCR, devido às chuvas que atingem o estado desde ontem (14), tem trechos interditados no Sul Fluminense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 592, houve o fechamento da via por risco à segurança dos usuários.

A passagem está sendo feita por dentro da cidade de Paraty, pelo bairro de Patrimônio. Apesar disso, o trânsito está fluindo com interdições parciais na BR-101 entre Mangaratiba e Angra dos Reis.

Na Linha Amarela tinha trânsito lento no sentido Barra, da Linha Vermelha à saída 4 (Pilares). Já na Linha Vermelha, havia lentidão no sentido Baixada. O trânsito tinha retenções desde a altura do Caju até o Aeroporto Santos Dumont.

Na Via Dutra (BR-116), o tráfego segue normal até o momento, segundo a CCR. Rodovia Washington Luiz (BR-040), Via Lagos (RJ-124), também não tem trânsito.

A Rodoviária Novo Rio espera movimentar cerca de 180 mil pessoas, entre embarques e desembarques, no período entre quinta-feira (14) e segunda-feira (18). No Domingo de Páscoa, o terminal deverá registrar o maior número de desembarques, com 26,7 mil passageiros chegando ao Rio. Estima-se que 5.860 ônibus rodem no feriado.

Previsão de tráfego no retorno à capital fluminense



- Domingo (17): horário de pico das 13h às 19h – 7.282 veículos por hora