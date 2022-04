Dorqueu ficou internado por 12 dias, mas não resistiu. Mãe e seis irmãos da criança também morreram - Divulgação

Dorqueu ficou internado por 12 dias, mas não resistiu. Mãe e seis irmãos da criança também morreramDivulgação

Publicado 15/04/2022 16:01 | Atualizado 15/04/2022 16:16

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias informou que o menino Dorqueu Campos dos Santos, de 12 anos, não resistiu e morreu nesta sexta-feira (15) após ficar 12 dias internado. A criança estava no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) desde o dia 3 de abril, vítima de um deslizamento de terra na comunidade de Ponta Negra, em Paraty, na Costa Verde do Rio, provocado pelas fortes chuvas do dia 2 de abril. Na ocasião, a mãe e os seis irmãos morreram.

O menino estava no Centro de Terapia Intensiva (CTI) Pediátrico da unidade de saúde, com quadro clínico gravíssimo e dependente de ventilação mecânica. Segundo a pasta, ele teve protocolo de morte encefálica fechado nesta sexta e a direção do hospital constatou o óbito às 12h17. Ainda não há informações sobre horário e local do sepultamento de Dorqueu.



No último domingo, o corpo de uma das irmãs do menino, Yasmin, de 8 anos, foi enterrado sob forte comoção. Ela foi a última vítima desaparecida na região. Além dela e de Dorqueu, também morreram os irmãos Lucimara de Jesus Campos, de 17 anos, Luciano de Jesus Campos, 15, Jasmin, 10, Estevão, 5, e João, 2, além da mãe, Lucimar. A família vivia em uma casa de pau a pique. Com o deslizamento, sete casas da comunidade foram atingidas, mas não houve mais vítimas.