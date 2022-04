Ao todo, sete casas foram atingidas em Ponta Negra, em Paraty. Equipes dos Bombeiros e da Defesa Civil estão no local apoiando as ações de resgate - Reprodução redes sociais

Publicado 02/04/2022 13:40 | Atualizado 02/04/2022 18:20

Rio - Sete pessoas de uma mesma família morreram após um deslizamento de terra que atingiu sete casas na comunidade costeira de Ponta Negra, em Paraty, na Costa Verde do Rio, na madrugada deste sábado, 2. As vítimas eram uma mãe e seus seis filhos. Um sétimo filho foi resgatado com vida.

A mãe foi identificada apenas como Lucimar. Ela morreu junto com seus seis filhos, Lucimara de Jesus Campos, de 17 anos, Luciano de Jesus Campos, 15, Jasmin, 10, Yasmim, 8, Estevão, 5, e João, 2, não resistiram. Um sétimo filho, identificado apenas como Dorqueu, de 9 anos, foi resgatado com vida e está no Hospital Municipal Hugo Miranda. O estado de saúde da vítima é estável.

Há ainda outras quatro pessoas feridas, de outras famílias, mas sem gravidade. Ao todo, sete casas foram atingidas. Equipes dos Bombeiros e da Defesa Civil estão no local apoiando as ações de resgate. Uma base de resgate foi montada dentro do Condomínio Laranjeiras para socorrer eventuais vítimas com lanchas de resgate já que o acesso à Ponta Negra só pode ser feito por barco.

Até o momento, 219 famílias de Paraty foram atingidas por alagamentos ou sofreram perdas materiais, em 22 bairros. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, há 15 delas desalojadas e abrigadas em escolas municipais. Na Rodovia Rio-Santos (BR-101), há interdição parcial no quilômetro 592, devido a queda de barreira. Na estrada Paraty-Cunha, o fluxo segue normal, mas há risco de queda de galhos e árvores.