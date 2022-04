Prefeitura decretou situação de emergência - Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Prefeitura decretou situação de emergênciaDivulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Publicado 02/04/2022 21:53

Rio - A Prefeitura de Nova Iguaçu decretou, na noite deste sábado (2), situação de emergência, por conta dos problemas provocados pelas fortes chuvas que atingem a cidade desde a noite de sexta-feira (1º). A medida foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial de hoje. O município registrou um acumulado pluviometrico de 166 milímetros em 4 horas e cerca de 222 milímetros em 24 horas. Até o momento, em todo o estado, foram registradas 14 mortes, sendo sete em Paraty, seis em Angra dos Reis e uma em Mesquita. O temporal causou, segundo a prefeitura, sérios danos a imóveis públicos e privados por conta dos alagamentos, inundacoes, enxurradas e deslizamentos, afetando cerca de 800 mil pessoas. No Hospital Estadual Doutor Ricardo Cruz (HERCruz), o Hospital Modular de Nova Iguaçu, a água entrou nos corredores da unidade, que fica abaixo do nível da rua. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), não houve danos aos pacientes, nem a equipamentos.Devido aos estragos, o prefeito Rogerio Lisboa estabeleceu como necessária a adoção de ações de reconhecimento, salvamento, humanitárias, vistorias técnicas, desocupações de imóveis, limpeza e desobstrução de vias, além de reconstrução de equipamentos públicos. De acordo com o decreto, todos os órgãos municipais estão mobilizados para atuarem sob a coordenação da Secretaria Municipal de Defesa Civil nas respostas ao desastre e reconstrução das áreas afetadas.O texto também autoriza a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, com o objetivo de assistir a população afetada pelas chuvas. Autoridades administrativas e os agentes de proteção e defesa civil estão autorizados, em caso de risco iminente, a adentrar em residencias para prestar socorro ou para determinar a sua evacuação. O decreto também permite o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco de desastre. Também neste sábado, o governador do Rio, Cláudio Castro, estabeleceu um Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), um gabinete de crise, com a participação das secretarias, para acompanhar a situação das fortes chuvas que atingem o estado desde a sexta-feira (1º), em visita à Baixada Fluminense, neste sábado (2). Ele esteve no 4º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), em Nova Iguaçu, de onde seguiu para algumas regiões atingidas, determinou a mobilização das secretarias de Estado para minimizar danos causados pelo temporal e garantir assistência à população.