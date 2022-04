Daniel Ribeiro morreu durante o temporal em Mesquita - Reprodução

Daniel Ribeiro morreu durante o temporal em MesquitaReprodução

Publicado 02/04/2022 17:08 | Atualizado 02/04/2022 19:22

Rio - O advogado Daniel Ribeiro Pessoa, de 38 anos, morreu ao levar uma descarga elétrica no Centro de Mesquita, na Baixada Fluminense, durante o temporal na tarde desta sexta-feira (1). Segundo o Jornal Hoje, da TV Globo, ele encostou em um poste de iluminação quando parou para socorrer uma pessoa que havia ficado presa na enchente. Um vídeo mostra um motociclista tentando, sem sucesso, reanimar a vítima. Os médicos foram chamados ao local, mas o homem já estava sem vida.



Daniel era casado e pai de dois filhos, um menino de sete anos e um bebê de sete meses. Seu corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu e ainda não há informações do enterro.

Transtornos no estado

O município de Mesquita, na Baixada Fluminense, foi um dos mais afetados pelo temporal que atinge o estado do Rio. As fortes chuvas causaram alagamentos em grande parte da cidade. A Defesa Civil registrou oito chamados até o momento, sendo um deles por desbarrancamento, no bairro Juscelino, mas sem vítimas. Também houve transbordamento do Rio Dona Eugênia, na Coreia, e do Rio da Prata, na Jacutinga.

Treze mortes foram contabilizadas até a tarde deste sábado em todo o estado por conta das chuvas. Além da morte de Daniel em Mesquita, sete pessoas morreram em Paraty e cinco em Angra dos Reis. Em Paraty, seis familiares morreram após o deslizamento de terra na comunidade de Ponta Negra. Lucimar e seus cinco filhos, Luciano, 15, Jasmin, 10, Yasmim, 8, Estevão, 5, e João, 2, não resistiram. Um sexto filho foi resgatado com vida e foi encaminhado para o Hospital de Praia Brava. Há ainda outras quatro pessoas feridas sem gravidade. Ao todo, sete casas foram atingidas.

Um criança e um adolescente, de aproximadamente 4 e 11 anos, ficaram sem vida depois do temporal em Angra do Reis. Outras três vítimas fatais, cerca de 9, 35 e 60 anos, também foram encontrados. Ao menos seis pessoas ainda estão desaparecidas. A cidade registrou a maior chuva da história, com quase 700 milímetros no continente e 600 milímetros em Ilha Grande.