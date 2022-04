Governador Cláudio Castro visitou áreas atingidas pelas chuvas na Baixada Fluminense neste sábado - Rogerio Santana / Divulgação

Publicado 02/04/2022 18:45 | Atualizado 02/04/2022 19:21

Rio - O helicóptero em que estava o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, precisou fazer um pouso de emergência, na tarde deste sábado (2), ao colidir com um animal, quando seguia para a Baixada Fluminense. A aeronave acabou sendo substituída por outra e o governador seguiu para acompanhar a situação da região, afetada pelas fortes chuvas que atingem o estado desde sexta-feira (1º). Até o momento, mais de 13 pessoas morreram em decorrência dos temporais, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, na Costa Verde, e em Mesquita, na Baixada.

O governador Cláudio Castro visitou a Baixada Fluminense, neste sábado, para acompanhar de perto a situação das áreas que foram afetadas pelas fortes chuvas. Castro chegou ao 4º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), em Nova Iguaçu, de onde seguiu para algumas regiões atingidas. Além dos trabalhos do Corpo de Bombeiros Militar na Baixada e na Costa Verde, o governador determinou, ainda, a mobilização das secretarias de Estado para minimizar danos causados pelo temporal e garantir assistência à população. Um gabinete de crise com a participação de diversas pastas também foi criado.



"Mais uma vez lamentamos o ocorrido e as vidas perdidas. Aqui em Nova Iguaçu, graças a Deus, não teve nenhuma morte, mas teve em Paraty, Angra e Mesquita. Desde ontem eu fiquei falando com os prefeitos dos municípios atingidos. Nós já estamos assistindo a todas as cidades atingidas e, já cedo aqui para a Baixada, vieram as Secretarias das Cidades e de Infraestrutura para começar a apoiar as prefeituras no processo de limpeza", disse Castro.



Acompanhado do secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, e dos titulares das secretarias de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi; de Meio Ambiente, José Ricardo Brito; e de Desenvolvimento Social, Júlio Saraiva, o governador ressaltou que o Estado auxiliará todas as famílias afetadas pelos deslizamentos provocados pelas chuvas nas regiões fluminenses.