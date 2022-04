Cláudio Castro ressaltou que o Estado vai auxiliar todas as famílias afetadas - Rogerio Santana/Governo do Rio

Cláudio Castro ressaltou que o Estado vai auxiliar todas as famílias afetadasRogerio Santana/Governo do Rio

Publicado 02/04/2022 20:01 | Atualizado 02/04/2022 20:38

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, estabeleceu um Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), um gabinete de crise, com a participação das secretarias, para acompanhar a situação das fortes chuvas que atingem o estado desde a sexta-feira (1º), em visita à Baixada Fluminense, neste sábado (2). Ele esteve no 4º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), em Nova Iguaçu, de onde seguiu para algumas regiões atingidas, determinou a mobilização das secretarias de Estado para minimizar danos causados pelo temporal e garantir assistência à população.

A visita foi acompanhada do secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, e dos secretários de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi; de Meio Ambiente, José Ricardo Brito; e de Desenvolvimento Social, Júlio Saraiva. O helicóptero em que estava o governador precisou fazer um pouso de emergência ao colidir com um animal, quando seguia para o local.

"Mais uma vez lamentamos o ocorrido e as vidas perdidas. Aqui em Nova Iguaçu, graças a Deus, não teve nenhuma morte, mas teve em Paraty, Angra e Mesquita. Desde ontem eu fiquei falando com os prefeitos dos municípios atingidos. Nós já estamos assistindo a todas as cidades atingidas e, já cedo aqui para a Baixada, vieram as Secretarias das Cidades e de Infraestrutura para começar a apoiar as prefeituras no processo de limpeza", declarou Castro, que ressaltou que o Estado vai auxiliar todas as famílias afetadas pelos deslizamentos provocados pelas chuvas.

O RioSolidário realiza ações para entrega de água, cestas básicas e itens de higiene para moradores de áreas atingidas. As doações podem ser feitas nas bases do Segurança Presente. Além disso, 200 colchões já foram entregues pela Defesa Civil Estadual à Prefeitura de Maricá, para desabrigados. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra) fez o contato inicial com as cidades de Paraty, Angra dos Reis, Queimados, Nova Iguaçu e Belford Roxo para ceder maquinários pesados do estado do Rio. A pasta aguarda o envio das demandas pelos municípios.



Já a Secretaria de Estado de Saúde (SES) deslocou equipes do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (CIEVS) para compor o GRAC. A SES também está levantando informações para avaliação dos danos à população e às unidades de saúde locais. Estão sendo enviados ainda kits de primeiros socorros para a cidade de Paraty. De acordo com a pasta, é organizado a partir da base montada na Praça da Bandeira.



O Alerta de Cheias, sistema do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) que monitora a possibilidade de chuvas intensas e de inundações, segue acompanhando os pontos críticos em todo o Estado e emitindo alertas e boletins para Defesa Civil Estadual, municipais e outros órgãos. Além disso, devido às chuvas, uma das elevatórias do Sistema Guandu foi danificada, provocando a redução de produção de água para os municípios da Baixada Fluminense e Zona Oeste da capital fluminense, mas técnicos da Cedae já atuam no reparo do equipamento. Os clientes da companhia podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa, em caso de necessidade, pelo telefone 0800-282-1195.

Desde a noite de ontem, o Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 850 chamados em 24 horas. Até o momento, 108 pessoas foram resgatadas com vida em todo o território fluminense. O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de desastres Naturais (Cemadem) segue monitorando as condições climáticas.



Hospital Modular de Nova Iguaçu fica alagado

As fortes chuvas provocaram transtorno para pacientes e funcionários do Hospital Estadual Doutor Ricardo Cruz (HERCruz), o Hospital Modular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Por conta dos alagamentos no município, a água entrou nos corredores da unidade de saúde, que fica abaixo do nível da rua. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), não houve dano aos pacientes, nem a equipamentos.





A rua de acesso à unidade ainda está com alagamentos e, portanto, a Subsecretaria de Unidades Próprias (SUBUP) determinou momentaneamente a suspensão de transferência de pacientes para o HERCruz. A SUBUP já identificou leitos de retaguarda em outras unidades caso, em algum momento, seja necessária a retirada dos pacientes do local. "A SES ressalta que está prestando toda assistência aos pacientes e buscando resolver a situação causada pelas chuvas o mais rápido possível", completou a pasta. Segundo a pasta, essa é a primeira vez que a água da chuva entra no hospital, inaugurado há quase um ano, em 3 de abril de 2021. "Equipes da unidade estão realizando a retirada da água e a limpeza do hospital. Não foi necessária a transferência de pacientes, que continuam sendo assistidos pela equipe médica de plantão", informou a SES, em nota.A rua de acesso à unidade ainda está com alagamentos e, portanto, a Subsecretaria de Unidades Próprias (SUBUP) determinou momentaneamente a suspensão de transferência de pacientes para o HERCruz. A SUBUP já identificou leitos de retaguarda em outras unidades caso, em algum momento, seja necessária a retirada dos pacientes do local. "A SES ressalta que está prestando toda assistência aos pacientes e buscando resolver a situação causada pelas chuvas o mais rápido possível", completou a pasta.